Verkehr : Züge könnten zum Ende des Wochenendes noch mal voll werden

Zahlreiche Menschen, zum Teil mit Fahrrädern, steigen in einen Zug. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Mainz Zum Ende des langen Pfingstwochenendes könnte es ab dem späten Montagnachmittag in rheinland-pfälzischen Regionalbahnen noch mal voll werden. „Wir rechnen mit vielen Rückreisenden und stärker ausgelasteten Zügen“, erklärte eine Sprecherin des Eisenbahnverkehrsunternehmens Vlexx mit Sitz in Mainz.

Demnach beruhigte sich die Lage am Pfingstsonntag und -montag, nachdem die Fahrgastzahlen am Freitag und Samstag deutlich angestiegen waren. „Das gute Wetter und das lange Feiertagswochenende haben sicher dazu beigetragen, dass viele Ausflügler unterwegs waren“, so die Sprecherin.