Zug bei Frankenthal beworfen: Polizei sucht Täter

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die einen Zug bei Frankenthal beworfen haben. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, hatten Fahrgäste am Freitagabend einen lauten Knall zwischen Lambsheim (Kreis Rhein-Pfalz-Kreis) und Frankenthal-Flomersheim gehört. Als Polizisten den Zug untersuchten, fanden sie zwei gesprungene Scheiben. Mit was die Täter den Zug beworfen hatten, war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Wegen des Vorfalls fiel ein Teil des Zuges aus. Auch die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. dpa