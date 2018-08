später lesen Zug kann wegen Radfahrern nicht weiterfahren Teilen

Twittern

Teilen



Beim Erlebnistag Deutsche Weinstraße ist am Sonntag die Polizei eingeschritten, weil zu viele Radfahrer in einen Zug eingestiegen waren und dieser deshalb nicht weiterfahren konnte. Am Abend hatte der Lokführer eines Regionalzugs an der Haltestelle Neustadt-Böbig die Fahrradfahrer per Durchsage aufgefordert, die blockierte Sicherheitszone freizugeben. dpa