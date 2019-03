später lesen Zug kracht am Bahnübergang in Auto Teilen

Twittern

Teilen



An einem unbeschrankten Bahnübergang im Kreis Kusel ist eine Regionalbahn in ein Auto gekracht. Der 81 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Warnsignale des Bahnübergangs seien zur Zeit des Unfalls am Samstag eingeschaltet gewesen. dpa