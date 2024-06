Verkehr Zug muss wegen Jugendlichem an Bahnübergang stoppen

An einem Bahnübergang im Landkreis Kaiserslautern ist ein mutmaßlich durch sein Handy abgelenkter Jugendlicher beinahe von einem Zug erfasst worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Montag mitteilte, näherte sich der Jugendliche am Sonntagnachmittag bei Sulzbach dem unbeschrankten Bahnübergang, an dem das Rotlicht geblinkt habe. Dabei soll er auf sein Mobiltelefon geschaut haben. Der Zugführer erkannte die Gefahr und stoppte sofort den Zug. Verletzt wurde dabei niemand.