Zug steckt mit mehr als 200 Fahrgästen nach Unfall fest

Ein Unfall-Warndreieck. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Koblenz Nach einem Unfall an der Bahnstrecke haben am späten Mittwochnachmittag mehr als 200 Reisende in einem Zug zwischen Koblenz und Köln bei Andernach festgesteckt. Nach Angaben der Bundespolizei hatte der Zug zuvor einen Menschen erfasst.

