Zug überrollt schlafenden 15-Jährigen: Bleibt unverletzt

Kirn Mit großem Glück ist ein 15 Jahre alter, betrunkener Jugendlicher an einer Bahnstrecke bei der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Kirn nur knapp dem Tod entgangen. Der Jugendliche hatte sich nach einem Treffen mit Freunden in Kirn im Kreis Bad Kreuznach auf dem Heimweg ausruhen wollen - und sich dabei in der Nacht zum Mittwoch unbewusst zwischen zwei Schienen auf das Gleisbett einer Bahnstrecke gelegt, wie ein Sprecher der Polizei sagte.



Der 15-Jährige schlief ein und merkte nicht, wie ein Regionalzug über ihn hinweg fuhr.