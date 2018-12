später lesen Zugausfall und Ersatzverkehr wegen Oberleitungsarbeiten FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Reisende von und nach Mainz müssen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Wie das Bahnunternehmen Vlexx am Dienstag mitteilte, werden die Linien RE 3 und RB 33 wegen Arbeiten an den Oberleitungen nicht am Mainzer Hauptbahnhof halten. dpa