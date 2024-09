Verspätung garantiert Wieder mal unpünktlich? Das sind die schlimmsten Trödel-Strecken der Deutschen Bahn

Über die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn wird so viel gelästert, dass man schon fast erstaunt ist, wenn ein Zug ohne Verspätung einfährt. Mehr noch: In Hauptbahnhöfen wie jenem in Köln lohnt es in Stoßzeiten kaum noch, sich nach dem Fahrplan zu richten. Genauso gut könnte man einfach hingehen und gucken, welche Chance sich bietet.