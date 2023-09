Beobachtung per App melden Ab in den Süden! Welche Vögel es jetzt am Himmel wieder in warme Gefilde zieht

Von der Raststätte wie etwa in der Diepholzer Moorniederung in Niedersachsen geht es meist energiesparend in Reihen oder in V-Formation wie etwa bei den Gänsen oder Kranichen weiter in den Süden. Stare sammeln sich in Schwärmen von Tausenden Vögeln. Hinter den oft zu beobachtenden plötzlichen Richtungsänderungen steckt eine Taktik, um Feinde abzuwehren, da ein einzelner Vogel schwerer anzugreifen ist. Aber es gibt auch Einzelgänger wie den Schreiadler, der sein Nest in Richtung Afrika alleine verlässt.