Flugreisen : Flughafen Hahn: Zukunft weiter ungewiss – Starten an Ostern noch Flugzeuge?

Lautzenhausen Die Investorensuche für den Hunsrück-Airport dauert an. Noch immer ist unklar, ob es weiter Flugverkehr geben wird. Dennoch sucht der Flughafen neue Mitarbeiter für die Gepäckabfertigung.

Der Sommerflugplan für den Flughafen Hahn steht. Die irische Fluggesellschaft Ryanair bietet unter anderem Flüge nach Mallorca oder auf die Azoren an. Wer lieber nach Osteuropa will, der kann mit der ungarischen Fluggesellschaft Wizzair nach Belgrad oder Tirana. Die Flüge sind ohne Hinweis auf das seit Oktober laufende Insolvenzverfahren der Flughafengesellschaft buchbar. So bietet Ryanair am Ostersamstag einen Flug nach Porto für 85,59 Euro an und Wizzair für Karfreitag ein Flug nach Belgrad für rund 80 Euro.