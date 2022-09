Studie : Zukunftsatlas: Mainz auf Rang 45 im bundesweiten Vergleich

Blick vom Dom auf Mainz in Blickrichtung Pfarrkirche St. Stephan. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Berlin Mainz und Koblenz sind einer Studie zufolge die kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz mit den besten Zukunftsaussichten. In der bundesweiten Auswertung des Forschungs- und Beratungsunternehmens Prognos für das „Handelsblatt“ landete die Landeshauptstadt auf Rang 45 und Koblenz auf Platz 78. Als nächstplatzierte folgen Neustadt an der Weinstraße (181) und Speyer (191).

Deutliche Risiken sieht die Studie für die Stadt Pirmasens, die auf Rang 397 kommt.

Der Untersuchung zufolge sind vor allem Regionen mit einer Spezialisierung auf Zukunftsbranchen grundsätzlich gut gewappnet. In Westdeutschland findet sich demnach insgesamt rund ein Viertel der Regionen in dieser Gruppe, überwiegend in Süddeutschland. Vor Herausforderungen stünden Regionen mit schrumpfender Bevölkerung.

Die Städte und Landkreise mit den besten Zukunftschancen liegen der Studie zufolge weiter vor allem im Süden. Die besten Aussichten bescheinigt der Prognos-„Zukunftsatlas 2022“ dem Landkreis München, gefolgt von Erlangen und der Stadt München. Deutliche Risiken sieht die Studie für die Landkreise Mansfeld-Südharz (Rang 400) und Stendal (399) in Sachsen-Anhalt sowie den Landkreis Prignitz (398) in Brandenburg.

Prognos untersucht alle drei Jahre die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit aller kreisfreien Städte und Landkreise Deutschlands - zurzeit sind es 400. Dabei werden 29 Indikatoren zur Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft, zur Arbeitsmarktlage, zur Demografie sowie zur sozialen Lage und zum Wohlstand berücksichtigt.

(dpa)