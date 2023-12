Gesellschaft Zukunftsforscher Horx: „Omnikrise“ kann 20 Jahre dauern

Der Streit der Ampel-Fraktionen in der Bundesregierung erzähle von den gewaltigen Schwierigkeiten, im Zeitalter des medialen Populismus überhaupt noch vernünftige Politik zu machen, sagte Horx. „Streit ist eine Art und Weise, Konflikte durch Kompromiss zu moderieren.“ Dies werde in jeder Familie so gemacht und habe sich „sehr bewährt“. In der „medialen Über-Erregungsgesellschaft“ werde aber eher „Krach“ inszeniert und jede Lücke von der Opposition genutzt, um Instabilität zu erzeugen. „Auf diesem Chaosgefühl wuchert Autoritarismus, der immer einfache Lösungen anbietet, die er aber eben nicht hat.“ Horx ist überzeugt: „Der Autoritarismus wird immer häufiger an sich selbst scheitern.“ Und er hält es für „sehr wahrscheinlich“, dass Donald Trump 2024 scheitert.