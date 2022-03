Klimaschutz : Zukunftsrat für Nachhaltigkeit nimmt Arbeit auf

Mainz Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz sucht Rat bei Wissenschaftlerinnen und Experten. Die 21 Mitglieder des neuen Gremiums wollen in ihrer Arbeit in einen Dialog mit der Bevölkerung treten. Kritik kommt von der CDU.

Mit einer virtuellen Kennenlernrunde hat der Zukunftsrat Nachhaltige Entwicklung Rheinland-Pfalz am Mittwoch seine Arbeit aufgenommen. Die 21 Mitglieder des von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) initiierten Rates arbeiten ehrenamtlich. Auf einer zweitägigen Klausurtagung wollen sie Themen gewichten, Arbeitsgruppen bilden und Experten anhören. Es sei auch geplant, die Menschen in Rheinland-Pfalz mitzunehmen, in einen Dialog einzutreten, sagte die Ratsvorsitzende Jutta Allmendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) ist.