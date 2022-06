Autozulieferer : Zukunftsvereinbarung für ZF-Standort Saarbrücken geschlossen

Saarbrücken Die Geschäftsführung des Autozulieferers ZF und die Arbeitnehmervertretung haben sich auf eine Zukunftsvereinbarung für den Standort Saarbrücken mit seinen rund 9000 Beschäftigten geeinigt. Sie sieht unter anderem vor, dass die bestehende Beschäftigungssicherung bis Ende 2025 verlängert wird, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Am Standort werde ein „Zukunftsfonds“ eingerichtet werden, dessen Mittel in die Ansiedlung neuer Produkte fließen. Mit neuen Schichtmodellen und Möglichkeiten zu vorübergehenden Arbeitszeitverkürzungen sollen Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden.

Die Landesregierung nannte die Vereinbarung einen „Lichtblick“ für den Wirtschaftsstandort Saarland. „Die überaus kollegiale und gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Standortleitung und Betriebsrat zahlt sich aus. So geht wirtschaftlicher Erfolg, von dem die Beschäftigten auch etwas haben“, sagte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD).

Erst vor kurzem hatte das Saarland einen industriepolitischen Rückschlag hinnehmen müssen. Der US-Konzern Ford entschied sich gegen Investitionen für neue Elektroautos in dem Werk in Saarlouis. Stattdessen soll die Elektroauto-Plattform im spanischen Valencia entstehen. Betroffen davon sind 4600 Ford-Beschäftigte im Saarland. Die Autoproduktion an dem Standort ist damit nur noch bis Mitte 2025 gesichert, dann läuft die Herstellung des Verbrenner-Modells Ford Focus aus.