Zum 200. von Karl Marx: Macher stellen Ausstellungen vor

Noch nie sind so viele Exponate zu Karl Marx zusammengetragen worden: In Trier gehen an seinem 200. Geburtstag gleich drei große Ausstellungen an den Start. Im Zentrum steht die rheinland-pfälzische Landesausstellung „Karl Marx 1818-1883. Leben. Werk. Zeit“. Bei der ersten kulturhistorischen Ausstellung zu Marx überhaupt werden rund 400 Exponate aus elf Ländern in zwei Trierer Museen zu sehen sein. Vor der offiziellen Eröffnung am 5. Mai stellen die beteiligten Museen heute ihre Ausstellungen vor. dpa