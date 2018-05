später lesen Zum Feiertag Wolken, Regen und vereinzelte Gewitter Teilen

Ausgerechnet zum Himmelfahrtstag verabschiedet sich das sommerliche Wetter von Rhein, Mosel und Saar. Die Temperaturen sinken am Donnerstag auf Werte zwischen 17 und 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Die seit April anhaltende Trockenperiode geht mit Wolken, Starkregen und vereinzelten Gewittern zu Ende, der Ausflug zum Vatertag droht ins Wasser zu fallen. Am Nachmittag sollen die Wolken allmählich auflockern. dpa