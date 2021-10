Zum Ferienende reger Betrieb am Frankfurter Flughafen

Eine Passagiermaschine rollt nach ihrer Landung am Frankfurter Flughafen zu ihrer Parkposition. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Zum Ferienende in Hessen und Rheinland-Pfalz drängelten sich am Frankfurter Flughafen die Passagiere. Rund 130.000 Menschen kamen nach Schätzung der Betreibergesellschaft Fraport am Samstag aus dem Urlaub zurück oder wollten starten.

Anders als Hessen und Rheinland-Pfalz haben Bundesländern wie das Saarland, Thüringen und Sachsen noch Herbstferien. Der Anteil ankommender und abfliegender Passagiere halte sich in etwa die Waage, sagte eine Fraport-Sprecherin. Sie sprach von „einem erhöhten Passagieraufkommen“.

Für diesen Sonntag rechnet der Betreiber erneut mit rund 130.000 Fluggästen. Am Freitag seien es 120.000 gewesen. Von Zahlen vor der Pandemie ist der Airport aber weit weg. Damals wurden in den Herbstferien täglich rund 220.000 Passagiere pro Tag in Frankfurt abgefertigt.

In den Terminals könnten sich dennoch ab und zu Warteschlangen bilden, sagte die Sprecherin. Am Flughafen gelten die Corona-Regeln, zu denen auch die Überprüfung von Impf- und anderen Dokumenten gehört.