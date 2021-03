Zunächst keine weiteren Lockerungen im Saarland

Saarbrücken Ob und welche Öffnungsschritte das Saarland aus dem Lockdown weiter geht: Das wird sich erst nach der nächsten Bund-Länder-Schalte am Montag entscheiden. Alleingänge soll es nicht geben.

Im Saarland stehen zunächst keine weiteren Lockerungen in der Corona-Pandemie an. Die Landesregierung habe nach einem Beschluss vom Donnerstagabend die Corona-Verordnung vorläufig verlängert, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Die neue Verordnung tritt am 22. März in Kraft.