Zunahme bei Überwachung von Telefon- und Internetanschlüssen

Bonn/Mainz In Rheinland-Pfalz sind 2019 mehr Telefon- und Internetanschlüsse überwacht worden als im Jahr zuvor. Die Zahl der überwachten Anschlüsse sei um 12,7 Prozent gestiegen, teilte das Bundesamt für Justiz am Freitag in Bonn mit.

2019 wurden demnach 398 Telefon- und Internetanschlüsse überwacht - im Rahmen von insgesamt 177 Ermittlungsverfahren. In 2018 waren es noch 120 Verfahren gewesen, bei denen Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation angeordnet wurden.

Mit Abstand am häufigsten (318 Fälle) wurde die Telekommunikation in Verfahren zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz überwacht. Bandendiebstahl war in 11 Fällen Anlass für eine Überwachung, wegen Betruges und Computerbetruges waren es 72. Mord und Totschlag standen in 3 Fällen im Fokus, Raub und Erpressung in 5 Fällen.