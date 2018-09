später lesen Wetter Zunehmend herbstliches Wetter: Gewitter und Starkregen FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender Teilen

Es wird zunehmend herbstlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Deutsche Wetterdienst kündigte für Donnerstag Schauer, Gewitter und stellenweise Starkregen an. Die Temperaturen liegen zwischen 19 Grad in der Eifel und 25 Grad in der Vorderpfalz. dpa