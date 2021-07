Bundestagswahl : Zur Bundestagswahl 20 Listen in Rheinland-Pfalz eingereicht

Zur Bundestagswahl 20 Listen in Rheinland-Pfalz eingereicht

Bad Ems Für die Bundestagswahl am 26. September haben 20 Parteien in Rheinland-Pfalz eine Landesliste beim Landeswahlleiter eingereicht. Neben den sechs im Landtag vertretenen Parteien sind nach Angaben des Landeswahlleiters vom Dienstag darunter unter anderem auch die Linke, die Piratenpartei, Volt, die Satirepartei Die Partei, die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), die Tierschutzpartei und die rechtsextreme NPD.

Über die Zulassung entscheidet der Landeswahlausschuss am 30. Juli in öffentlicher Sitzung in der Steinhalle des Landesmuseums Mainz. Die Zahl der für Landeslisten erforderlichen Unterschriften von Unterstützern wurde aufgrund der Corona-Einschränkungen für die Bundestagswahl 2021 auf 500 reduziert.