Zusätzliche Schäden: Arbeiten an der A650 dauern länger

Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Koblenz Wegen zusätzlicher Schäden dauern die Arbeiten an der Autobahn 650 zwischen Ludwigshafen und dem Oggersheimer Kreuz länger als geplant. Grund für die Verzögerung seien Arbeiten an drei von fünf Brückenbauwerken, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa