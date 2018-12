später lesen Zusätzlicher Rettungswagen ersetzt Geburtshilfe in Daun Teilen

Nach der Entscheidung die Geburtshilfe zum Jahresende zu schließen, steht dem Krankenhaus Maria Hilf in Daun (Kreis Vulkaneifel) seit dieser Woche ein zusätzlicher Rettungswagen zur Verfügung. So könne man schwangeren Frauen vor der Entbindung schnell Hilfe anbieten, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei einer außerordentlichen Sitzung des Runden Tischs Geburtshilfe am Freitag. dpa