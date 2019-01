später lesen Zusammenarbeit am Oberrhein muss neu organisiert werden Teilen

Wegen Gebietsänderungen in Frankreich muss auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein bald neu organisiert werden. Es gehe um die Kooperation ab dem Jahr 2021, weil dann die französischen Departements Bas- und Haut-Rhin fusionieren sollten, wie die rheinland-pfälzische Staatskanzlei in Mainz am Donnerstag mitteilte. dpa