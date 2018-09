später lesen Zusammenarbeit der Kommunen soll verbessert werden FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Das Saarland will die interkommunale Zusammenarbeit vorantreiben. Nach über 120 Sitzungen mit Fachleuten, Kommunalvertretern und Bürgermeistern präsentierte Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Dienstag in Saarbrücken das Ergebnis der Gespräche: einen 750-seitigen Bericht mit dem Titel „Lösungsvorschläge zur Umsetzung des Koalitionsvertrags im kommunalen Bereich“. dpa