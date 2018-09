später lesen Zusammenprall mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Beim Zusammenprall mit einem Auto in Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) hat sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 53-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Der 18 Jahre alte Biker hatte am Dienstagabend mit seinem Motorrad ein Auto überholt und dabei den entgegenkommenden Wagen übersehen, wie die Polizei in Schifferstadt am Mittwoch mitteilte. dpa