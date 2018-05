später lesen Zusammenstoß: 23-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Eine 23-Jährige ist in Rheinland-Pfalz bei einem Zusammenprall mit einem Lkw in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Fahranfängerin war nach Angaben der Polizei am Montagmorgen auf der Bundesstraße 62 aus Richtung Wallmenroth kommend in Richtung Hövels (Landkreis Altenkirchen) unterwegs. Die Fahrerin kam ersten Ermittlungen zufolge auf vermutlich regennasser Straße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wobei sie die Schutzplanke streifte. Die junge Frau verlor die Kontrolle und schleuderte mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Beim Zusammenstoß wurde die 23-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt. dpa