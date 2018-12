später lesen Zusatzgutachten zur Kommunalreform bis Mitte 2019 FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

In der Diskussion zur Neuordnung der Gebietsverwaltung in Rheinland-Pfalz soll schon bald ein Zusatzgutachten in Auftrag gegeben werden, das die verstärkte Zusammenarbeit von Kommunen erkunden soll. Es gebe eine Übereinkunft der Ampelfraktionen mit der CDU, dieses Gutachten zur interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) kurzfristig auf den Weg zu bringen, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun der Deutschen Presse-Agentur. dpa