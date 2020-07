Zuzahlung für Heimpflege in Rheinland-Pfalz über dem Schnitt

Eine ältere Frau sitzt in einem Pflegeheim in ihrem Rollstuhl vor einem Tisch. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild

Berlin/Mainz Pflegebedürftige müssen auch in Rheinland-Pfalz für die Betreuung im Heim immer mehr selbst bezahlen - und dabei tiefer in die Tasche greifen als im Bundesdurchschnitt. Die Eigenanteile haben inzwischen 2000 Euro überschritten und sind auf 2119 Euro gestiegen, wie aus Daten des Verbands der Ersatzkassen mit Stand vom 1. Juli hervorgeht.

Im Vergleich der Bundesländer am teuersten bleiben Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit nun durchschnittlich 2405 Euro. Rheinland-Pfalz folgt auf Platz vier. Dagegen ist die Belastung in Sachsen-Anhalt mit 1436 Euro am niedrigsten.