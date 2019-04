später lesen Zuzugssperre für bestimmte Flüchtlinge gilt weiteres Jahr Teilen

Die seit einem Jahr geltende Zuzugssperre für bestimmte Asylbewerber und Flüchtlinge in Pirmasens ist vom Integrationsministerium verlängert worden. Das teilte das Ministerium am Mittwoch in Mainz mit. dpa