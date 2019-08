Zwei 16-Jährige bei Motorradunfall verletzt

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/Archivbild.

Salmtal Zwei 16-Jährige sind in Salmtal mit einem kleinen Motorrad gestürzt und dabei verletzt worden. In einer Kurve bremste der Fahrer am Mittwochabend vermutlich falsch, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stürzten er und seine Mitfahrerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa