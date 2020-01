Zwei Arbeiter bei Sturz von Gerüst schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt auf einer Straße. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild.

Zweibrücken Beim Sturz von einem Gerüst sind in Zweibrücken zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die 46 und 57 Jahre alten Männer mit Arbeiten am Hallendach einer Firma beschäftigt.

