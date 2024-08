Landkreis Trier-Saarburg Zwei Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall im Landkreis Trier-Saarburg schwer verletzt worden. Der Wagen eines 25-Jährigen war am Sonntagabend auf der Bundesstraße 422 zwischen Kordel und Trier-Ehrang wegen überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Er stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines 50-Jährigen zusammen, wodurch beide Männer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Die Feuerwehr barg die beiden Schwerverletzten.