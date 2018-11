später lesen Zwei Autos krachen frontal zusammen: vier Schwerverletzte FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Twittern

Teilen



Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Trier schwer verletzt worden. Drei von ihnen seien am Donnerstagabend im Auto auf der Bundesstraße 53 in Richtung Schweich unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. dpa