Zwei Bauarbeiter im Erdreich verschüttet und gerettet

Zwei Bauarbeiter sind bei einem Unfall am Mittwoch in Temmels im Kreis Trier-Saarburg in der Erde verschüttet worden. Beide Männer wurden verletzt, einer von ihnen möglicherweise lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. dpa