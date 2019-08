Zwei Betrunkene fordern Geld von Polizisten

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Kaiserslautern Zwei Betrunkene haben in der Innenstadt von Kaiserslautern Geld von einer Polizeistreife verlangt. Die beiden 43 Jahre alten Männer sprachen die zwei Polizisten am Mittwochabend an und drohten, „klauen zu gehen“, wenn sie ihnen kein Geld gäben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

