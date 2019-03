später lesen Zwei Brände binnen weniger Wochen in Haus in Neunkirchen Teilen

Schon zum zweiten Mal binnen weniger Wochen hat es im gleichen Wohnhaus in der Innenstadt von Neunkirchen gebrannt. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurde bei dem Brand am Nachmittag zwar niemand verletzt, die betroffene Wohnung sei aber unbewohnbar. dpa