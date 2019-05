Zwei Einbrecher kurz nach der Tat von der Polizei gestellt

Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. Foto: Jens Wolf/Archivbild.

Budenheim Zwei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei in Budenheim bei Mainz kurz nach der Tat festgenommen. Die Männer seien in der Nacht auf Montag getrennt voneinander in zwei unterschiedliche Wohnhäuser eingebrochen, teilte die Polizei am Morgen mit.

