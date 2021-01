Pandemie : Britische Virus-Mutation bei Patient im Kreis Trier-Saarburg nachgewiesen - Weiterer Fall könnte andere Variante sein

Update Mainz Bei einem Patienten aus dem Landkreis Trier-Saarburg ist die britische Mutation des Corona-Virus nachgewiesen worden. Bei einem anderen Patienten besteht der Verdacht einer anderen Variante.

Wie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg am Sonntagnachmittag mitteilte, wurde erstmals bei einem jungen Patienten aus dem Landkreis die sogenannte britische Mutation des Corona-Virus nachgewiesen. Die bisher vor allem in Großbritannien aufgetretene Virus-Variante B.1.1.7 ist Experten zufolge leichter übertragbar als der sogenannte Wildtyp des Virus.

Bei einer weiteren, ebenfalls jungen Person aus dem Kreis besteht der Verdacht einer Infektion mit einer anderen Variante dieses Virustyps. In beiden Fällen wurden nach Angaben der Kreisverwaltung umfangreiche Quarantänemaßnahmen angeordnet und Abstrichuntersuchungen des Umfeldes vorgenommen, deren Ergebnisse aber noch ausstehen.

Nach acht Nachweisen auf eine der drei Virusvarianten aus Großbritannien, Südafrika oder Brasilien im Kreis Mainz-Bingen und im Kreis Rhein-Hunsrück seien am Samstag weitere zehn Verdachtsfälle auf eine dieser Mutationen bekannt geworden, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit. Davon waren neben denen im Kreis Trier-Saarburg sieben im Kreis Germersheim. Auch in diesen Fällen wird die zuerst ihn Großbritannien entdeckte Coronavirus-Variante B.1.1.7 vermutet.