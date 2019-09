Zwei Fahrradfahrerinnen bei Unfall schwer verletzt

Neustadt/Weinstraße Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen in Neustadt an der Weinstraße sind beide Frauen schwer verletzt worden. Eine 39-Jährige erlitt trotz Helm Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa