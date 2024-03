Verbände Zwei Frauen an der Spitze der IHK für Rheinhessen

An der Spitze der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen stehen künftig zwei Frauen. Karina Szwede sei zur neuen Hauptgeschäftsführerin und Lisa Haus zur stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin bestellt worden, teilte die Kammer nach einer Vollversammlung am Dienstag in Mainz mit. Erstmals in der Geschichte der IHK, die im vergangenen Jahr ihr 225-jähriges Jubiläum feierte, führen damit zwei Frauen die Geschäfte der Institution.