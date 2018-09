Zwei Frauen bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall sind zwei Frauen zwischen Sembach und Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als eine 75 Jahre alte Autofahrerin aus Baalborn kommend nach links auf eine Landstraße fahren wollte und dabei einer anderen Fahrerin die Vorfahrt nahm. dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kollidierte das Auto der Seniorin mit dem Wagen der 27 Jahre alten Autofahrerin, die in Richtung Mehlingen unterwegs war.

Die jüngere Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Auch die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall am Montagabend schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Polizeiangaben zufolge entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Die Landstraße zwischen Sembach und Mehlingen war etwa eine Stunde lang gesperrt.