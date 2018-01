später lesen Zwei Fußgänger in Zweibrücken angefahren: Frau stirbt Teilen

Ein Auto hat an einer Autobahnauffahrt in Zweibrücken zwei ältere Fußgänger erfasst - eine Frau ist an ihren Verletzungen gestorben, ein Mann schwebt in Lebensgefahr. Die beiden wollten laut Polizei am Dienstagnachmittag die Straße überqueren. Ein Autofahrer übersah sie, als er links auf die Auffahrt zur Autobahn 8 in Zweibrücken-Ixheim abbiegen wollte. Die Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus. Dort starb die Frau. Der 44-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Warum er die beiden übersehen hat, war noch ungeklärt. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. dpa