Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag zwei Geldautomaten in Saarbrücken gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Automaten in einem Selbstbedienungscenter einer Bank bei der Explosion erheblich beschädigt. dpa