Zwei Gräber in der Bischofsgruft im Mainzer Dom beschmiert

Unbekannte haben zwei Gräber in der Bischofskrypta im Mainzer Dom mit Farbe beschmiert. Darunter das des langjährigen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann. Die Täter hätten die Gräber vermutlich während des Gottesdienstes am Ostersonntag mit Kreide beschmutzt, teilte die Polizei in Mainz am Dienstag mit. dpa