Bundestag Zwei grüne Bundestagsabgeordnete treten nicht mehr an

Rößner, die schon seit 2009 im Bundestag sitzt, hatte sich am vergangenen Freitag in einem Brief an die Grünen-Mitglieder gewandt. Sie habe sich nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr zu kandidieren. „Nun ist Zeit für etwas Neues“, schrieb sie. Insgesamt sitzen im aktuellen Bundestag fünf grüne Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz, neben Lindner und Rößner sind das Armin Grau, Misbah Khan und Corinna Rüffer.