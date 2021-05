Zwei Häuser in Flammen: Zwei Verletzte und 500 000 Schaden

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa

Wallendorf Bei einem Großbrand von zwei Häusern im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei in der Nacht in Wallendorf aus bisher ungeklärter Ursache im Dachstuhl eines Hauses ausgebrochen und von dort auf das andere, nah danebenstehende Gebäude übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Schaden wurde zunächst auf 500 000 Euro geschätzt. Beide Häuser waren nach Angaben der Polizei unbewohnt. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften. Zwei Bewohner eines weiteren Nachbarhauses, eine 79 Jahre alte Frau und ein 68-Jähriger erlitten eine Rauchvergiftung. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.