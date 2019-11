Zwei Jahre Prostituiertenschutzgesetz: Spiegel zieht Bilanz

Die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Was hat sich seit dem bundesweiten Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes im Juli 2017 konkret verändert? Darüber will die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) heute in Mainz gemeinsam mit Mitarbeitern von Beratungsstellen für Prostituierte berichten.

Das Prostituiertenschutzgesetz, für das in Rheinland-Pfalz eine Landesverordnung geschaffen worden war, zielt vor allem auf den Schutz von Prostituierten vor Gewalt und Zwang ab. Es führte eine Anmeldepflicht ein und regelt eine gesundheitliche Beratung. Bordelle benötigen seitdem eine Betriebserlaubnis, dafür wurden in dem Gesetz Mindestanforderungen formuliert.