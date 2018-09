später lesen Zwei Lehrer nach Behandlung von Wespenstich angeklagt FOTO: Volker Hartmann FOTO: Volker Hartmann Teilen

Nachdem sie den Wespenstich ihres Schülers mit ungewöhnlichen Mitteln behandelt haben sollen, sind zwei Lehrer in Cochem wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung angeklagt worden. Wie eine Sprecherin des Amtsgericht am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall bereits im Mai vergangen Jahres auf einer Klassenfahrt in einer Jugendherberge in Zell. dpa